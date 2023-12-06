كاتبة بالشأن الإسرائيلي تحذر من تداول أخبار من وسائل إعلام الاحتلال دون تحقق

قالت الأميرة رشا يسري، الكاتبة المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية، إنَّ الداخل الإسرائيلي يصنع أخباراً يوماً بعد يوم مقصودة وموجهة كي يلتقطها العامة، بقصد نشر شائعات، مؤكدة على ضرورة تحري الدقة الشديدة فيما يتم تداوله من أخبار مصدرها الجانب الإسرائيلي، خاصةً فيما يتعلق بمصر.

مصر تضع مصلحة فلسطين وشعبها أمام أعينها

وأضافت «يسري»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الدولة المصرية تضع دوماً أمام أعينها مصلحة الجانب الفلسطيني، وهناك بعض الأخبار تداولها بعض «الإعلاميين» دون تحقق نقلها من الرواية الإسرائيلية وكان المقصود منها «الداخل الإسرائيلي والرأي العام هناك، والعديد من أخبارهم كذلك ليس المعني بها الرأي العالمي وإنما الداخل الإسرائيلي، والبعض الآخر يكون المقصود به الغرب وهكذا».

مصر لها نصيب الأسد من الشاحنات إلى غزة

وتابعت الكاتبة المتخصصة بالشأن الإسرائيلي، «مصر لها نصيب الأسد من الناقلات والشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة، ومصر رفضت مخطط التهجير وتصدت له، وبالتالي توجهت إسرائيل لقياس نبض الرأي العام الغربي لمعرفة مدى الدعم الذي ستحصده من مخططات بديلة تحاول طرحها».