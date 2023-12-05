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أستاذ في العلوم السياسية: مصر ساعدت القضية الفلسطينية إنسانيا ودبلوماسيا

كتب:

مريم جاد
12:09 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية

أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تسعى إلى تحقيق مخططها بطرد كل فلسطيني والتحكم في المنطقة، لذلك تحاول جاهدة تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لهم ودفعهم نحو الجنوب بقدر الإمكان.

غزة انتفضت من أجل الضفة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما يحدث في الضفة الغربية سبق الأحداث في غزة بكثير، لذلك نقول دائما إن غزة انتفضت من أجل الضفة الغربية والقدس، وليس العكس، فهي انتفضت من أجل ما رأته من إهانه واعتداء على المقدسات .

وتابع أنّ مصر تعمل في عدة مسارات لحل الدولتين وهما المحور الدبلوماسي الذي تم من خلال الاتصالات الخارجية والجانب الأمريكي والقطرى لوضع حد لذلك الاحتلال، وعلى الصعيد الانساني فكانت أول الدول التي قدمت المساعدات لفلسطين وأرسلت عشرات الشاحنات لتقديم الدعم لأهل غزة، ومساعدتهم المستمرة لإدخال الوقود إلى غزة.

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