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أستاذ علوم سياسية: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت

كتب:

مريم جاد
10:36 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
إيمان زهران أستاذة العلوم السياسية

إيمان زهران أستاذة العلوم السياسية

قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذة العلوم السياسية، إنّ الموقف المصري الثابت لتناول القضية الفلسطينية منذ بدايتها يتعلق بضرورة حل الدولتين في إطار الحل الشامل والعادل لمستقبل القضية الفلسطينية.

التصورات الذهنية الخاصة بالقضية

وأضافت «زهران»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن هناك انقسام دولي وأممي لكيفية تناول التصورات الذهنية الخاصة بالقضية، مشيرة إلى أن ذلك قد وضح أثناء تأييد الغرب لقوات الاحتلال وتلك هي النقطة التي يتم الحديث عنها بكل المنصات السياسية، وهي تحركات مصر السياسية والدبلوماسية لحل الدولتين رغم تأييد الجميع للاحتلال.

وتابعت بأنّ الهجمات الإسرائيلية ترفضها كل المواثيق والأعراف الدولية؛ لأنها تعتبر عملية إبادة ممنهجة وتهجير قسري لأهالي غزة، وكل ذلك يخل بديمقراطية القطاع، مشيرة إلى أن التصورات الإسرائيلية وحالة الاجتياح الممنهج بالضفة الغربية يخل من رؤيتنا وتصورنا لآليات حل القضية.

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بقلم مريم جاد