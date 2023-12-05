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إغلاق الطرق المؤدية إلى مرسى علم بسبب السيول

كتب:

شاذلى عبدالراضي
09:19 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
طرق البحر الأحمر

طرق البحر الأحمر

أفادت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان اليوم الثلاثاء، بإغلاق جميع الطرق المؤدية لمدينة مرسى علم لسقوط أمطار شديدة وصلت إلى حد السيول على الطرق السريعة. 

وكشف بيان غرفة عمليات البحر الأحمر عن أن الطرق التي جرى غلقها هي: 

طريق إدفو _مرسى علم   

طريق القصير _مرسى علم 

طريق الشلاتين _مرسى علم 

وطالبت غرفة عمليات البحر الأحمر، قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور والالتزام بالتعليمات المقررة. 

أمطار وسيول في مرسى علم جنوب البحر الأحمر

وكانت السيول ضربت مرسي علم وعدد من المناطق والطرق السريعة جنوب محافظة البحر الأحمر، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ، مطالبة السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر والحيطة وعدم السفر ليلا إلا للضرورة القصوى حفاظا على أرواح المواطنين. 

وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية والإعلان الفوري على أي طوارئ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة والإبلاغ الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.  

 

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