احذر هذه الطريقة الشائعة للتدفئة في الشتاء.. تطلق غازا ساما يؤدي للوفاة

بعض البيوت لا تخلو من دفاية الفحم، والبعض الآخر يحرق الأخشاب التي تصبح فحمًا للتدفئة، هذه هي وسيلة الناس للحصول على القليل من الدفء في الشتاء، لكن على الرغم من كونها طريقة مثالية بالنسبة لأصحابها الذين يجتمعون حول الموقد، لكنها تهدد بالوفاة فورًا، فإذ لم تُحدث حريقًا تطلق غازًا غامضًا يسبب الوفاة بعد انتشاره في مجرى الدم.

تحذير من استخدام دفاية الفحم

بحسب موقع «NATIONAL CANCER INSTITUTE» الأمريكي، لا تسبب دفاية الفحم، أو احتراق الفحم في المنزل زيادة احتمالية حدوث الحرائق فقط، لكنها تسبب انتشار الغازات السامة مثل غاز أول أكسيد الكربون، بجانب إنتاج جسيمات وانبعاثات غازية تحتوي على عدد من المواد الكيميائية الضارة، مثل البنزين والفورمالدهيد والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

بجانب إنتاجها لغاز الفورمالدهيد بغزارة وهو من المواد المسببة للسرطانات، لأنها عندما تلامس الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي، تسبب تهيجًا للشعب الهوائية، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم أعراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى وعند تراكمها في الجسم تسبب تلف الخلايا وحصول طفرات.

ومن خلال تصريحات لـ«الوطن» حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، الأشخاص الذين يستخدمون دفايات الفحم، أو الأشخاص الذين يشعلون موقد النار للتدفئة، وينامون حولها ليلًا، لأن في هذه الحالة إذا كانت الغرفة مغلقة لا يتسرب غاز أول أكسيد الكربون الشهير بـ«القاتل الصامت» للخارج ويدخل إلى الرئة، ثم ينتشر في مجرى الدم ويؤثر على الجهاز العصبي والمخ ومراكز التنفس: «بعد ما ينتشر الغاز في الرئة ويأثر على مراكز المخ بيخش المريض في غيبوبة ممكن تؤدي إلى وفاته الصبح بدون ما اللي معاه في البيت يحسوا بيه».

وأضاف «الحداد» أنه إذا لم يكن هناك تهوية جيدة في حال استخدام دفاية الفحم يتمكن الغاز السام من المريض ويموت لا يمكن إنقاذه، ويمكن أن تلحقه الأسرة بالأكسجين إذا كان الأمر في بدايته، لأن الغاز ليس له رائحة ولا لون.

بدائل آمنة لدفاية الفحم

ويمكن الاستغناء عن دفاية الفحم بعدد من البدائل الآمنة منها التالي:

- فرش السجاد الكثيف:

إذا كان لديك أرضيات خشبية صلبة، قم بفرش بعض السجاد الذي يتمنع فقدان الحرارة من المنزل.

- غلف نوافذك بطبقة مزدوجة:

من المفيد استخدام زجاج مزدوج في النوافذ، خاصة في مناطق المعيشة وغرف النوم، تعمل تلك الطريقة على زيادة التدفئة بفضل خصائص الاحتفاظ بالحرارة الممتازة للزجاج المزدوج.

-ركب الستائر الثقيلة:

قم بتركيب الستائر الثقيلة التي تحجب ضوء الشمس، افتحها خلال النهار لتحصل على حرارة شمسية، ثم أغلقها الستائر قبل الغروب مباشرة.