وكيل «تعليم كفر الشيخ» يشهد احتفالية إدارة الجودة باعتماد 133 مدرسة

شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية إدارة الجودة خلال خطتها الحالية والمنصرمة والتي نجحت خلالها 133 مدرسة في نيل الاعتماد مع وجود 77 مدرسة مستهدفة خلال هذا العام، وذلك بقاعة الفيديو كونفرانس بمركز التطوير التكنولوجي.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات التعليمية.

عرض تقديمي لإنجازات إدارة الجودة

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، تبعه عرض تقديمي لإنجازات الإدارة، أعقبه كلمة وكيل الوزارة التي قام خلالها بشرح عدة مضامين للجودة، وسُبل الاستعداد لنيل الاعتماد سواء للمدارس المستهدفة أو التي لم تستهدف بعد ثم قدم الشكر للقائمين على إعداد المدارس بالشكل الذي ييسر نيلها الاعتماد.

وكيل الوزارة يقدم شهادات الشكر والتقدير للمدارس التي نالت الاعتماد

وفي الأخير قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شهادات الشكر والتقدير للمدارس التي نالت الاعتماد، وكذلك تكريم رؤساء وأعضاء الجودة بكل الإدارات التعليمية، وإدارة الجودة بالمديرية، والتي أنجزت هذا العمل المميز وهم أحمد البرشومي مدير الإدارة، والدكتور أيمن العيسوي، والدكتور أحمد الأنصاري، وحسام الدين السيد، ومراد راتب، وهاني الصياد، متمنيا مزيدا من الجهد في نشر الوعي بأهمية الجودة.