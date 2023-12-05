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«الطرق والكباري» تكشف تفاصيل غلق طرق البحر الأحمر بسبب السيول

كتب:

كريم روماني
09:36 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
سيول البحر الأحمر

سيول البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم، وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر)، ونتج عن ذلك قطع في طريق مرسى علم / إدفو عند الكيلو 35، و55 اتجاه إدفو، بالإضافة إلى قطع في طريق مرسى علم / برنيس عند الكيلو 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وغلق طريق (مرسى علم / إدفو)، و(مرسى علم / برنيس).

كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.