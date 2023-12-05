«الطرق والكباري» تكشف تفاصيل غلق طرق البحر الأحمر بسبب السيول
كتب:
كريم روماني
09:36 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
سيول البحر الأحمر
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم، وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر)، ونتج عن ذلك قطع في طريق مرسى علم / إدفو عند الكيلو 35، و55 اتجاه إدفو، بالإضافة إلى قطع في طريق مرسى علم / برنيس عند الكيلو 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.
وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وغلق طريق (مرسى علم / إدفو)، و(مرسى علم / برنيس).
كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.