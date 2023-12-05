احذر السيول.. «الأرصاد» تحذر من سحب منخفضة ومتوسطة تؤدي لسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ببعض المناطق كجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، السواحل الشمالية وخليج العقبة، تتسبب في حدوث أمطار مختلفة الشدة.

أماكن سقوط الأمطار الساعات المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 60% تقريبا، وقد تصل لسيول في جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت الأرصاد إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة تميل للمتوسطة بنسبة حدوث 30 :40% تقريبا على مناطق من شمال ووسط سيناء وجنوب الصعيد على فترات خلال اليوم، بينما تكون خفيفة على مناطق بالسواحل الشمالية على فترات خلال اليوم.

«الأرصاد» تحذر من نشاط رياح محملة بالرمال والأتربة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المصاحب للسحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون محملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.