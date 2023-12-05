أعلن البنك المركزي، ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة وبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في البنك المركزي.

ترصد «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء5-12-2023 في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء5-12-2023، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023، في بنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.