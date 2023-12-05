«رياضة القليوبية» «وحياة كريمة» ينظمان ملتقى للتوظيف بقرية العمار الكبرى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات مبادرة «توظيف مصر»، الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومؤسسة «حياة كريمة»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتم تنفيذه في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بقرية العمار الكبرى.

حصر بيانات الراغبين في الحصول على وظائف

شهد الملتقى إقبالاً كثيفاً من الشباب من بداية الملتقى بحضور الشركات المساهمة بالوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، كما يتم الإشراف والتنظيم بالملتقى من خلال مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال فرق الجوالة بمراكز الشباب بالإعداد والتنظيم الخاص بالملتقى، ومسؤولي التوظيف بعمل حصر بيانات الراغبين الحصول على وظائف، وكما أتاح الملتقى التقديم على عدة وظائف وليس مقتصرا على شركة واحدة.

الملتقى يساهم بشكل كبير في مساعدة الشباب

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الملتقى يساهم بشكل كبير في مساعدة الشباب حديثي التخرج في الحصول على وظيفة بشكل سريع وآمن، مؤكدا أن مسؤولي التوظيف يساعدون بشكل كبير المتقدمين بتوجيههم، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم التي اكتسبها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن الملتقى تضمن قوافل طبية وحصر بيانات الغارمين ومسرح أطفال ومحو أمية، كما حضرت شركة عمال مصر التي أتاحت وظائف فنيين بمختلف التخصصات، مساعدين فنيين، عمال تعبئة وتغليف، سائقين، وظائف إدارية، عمال مخازن.