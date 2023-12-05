د. عبدالسند يمامة يكتب: مصر هي الغاية

«لسنا أوصياء على الأمة، بل وكلاء عنها، ولكن وكلاء أمناء، فيجب علينا أن نؤدى إلى أمتنا الأمانة»، كما أكد الزعيم الراحل سعد باشا زغلول، فى مقولته الشهيرة وحثنا على ذلك ومن هذا المنطلق ومن بيت الأمة قررنا الترشح للانتخابات الرئاسية، ولم يخذلنا الشعب المصرى بالخارج فى التصويت بالانتخابات وما شاهدناه من ملحمة وطنية هو انعكاس اهتمام المصريين بالمسئولية السياسية، ومدى ارتباطهم بالوطن، وفى حملتنا كنا نراهن دائماً على وعى المصريين، ومشاركتهم أحلامهم وطموحاتهم وآلامهم وفرحهم.

كنا نركز فى انتخابات المصريين بالخارج على أكبر كتل صوتية وهى الخليج والتصويت بأمريكا، ولم يتوان الشعب المصرى فى الإدلاء بصوته، حتى بعض الدول العربية تمدد بها التصويت فى الانتخابات فى الرياض وغيرها بسبب الإقبال الكثيف، وهو ما يعطينا أملاً كبيراً، وفى التوقيت نفسه قرر المصريون أن يوجهوا رسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب المصرى، قوى ومتحد ويشارك فى استحقاقاته الوطنية المهمة، لذا فإننى أدعو كافة الشعب المصرى إلى الاقتداء بتصويت المصريين بالخارج والنزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات أيام 10 و11 و12 كما أدعوهم إلى الخروج منذ أول لحظة، فالانتخابات هى حق من حقوق الإنسان التى يجب ألا يفرط بها المواطن، ويجب علينا ألا نلتفت إلى الشائعات التى تحبط من إرادة الشعب المصرى.

«الإصلاح السياسى لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادى وهما وجهان لعملة واحدة» هكذا أكدنا طوال الوقت أن الإصلاح السياسى يمشى بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى، فالوطن يحتاج منا إلى أن نبدأ بملفات التعليم التى هى فى الأساس بناء المجتمع ولم يعد ممكناً أن نتحدث عن إصلاح سياسى أو اقتصادى إلا بالتعليم الذى يظل جزءاً كبيراً ضمن برنامجنا الانتخابى، وهناك العديد من الإصلاحات الدستورية التى يجب أن تعدل فى حال الفوز فى الانتخابات الرئاسية وهى تعديلات بخصوص تخصصات مجلس الشيوخ ومنحه صفة تشريعية، وعدم اقتصار التشريع بمجلس النواب فقط.

ومن أجل حياة أفضل لشعبنا الأبى، قررنا أن يكون الحد الأدنى للمواطنين هو 5000 جنيه، نظراً للظروف الاقتصادية التى يتحملها المواطن فى تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم، والملف الاقتصادى محمل بأعباء كثيرة ويحتاج منا إلى مجهودات كبيرة لنصل إلى مرحلة الرخاء الاقتصادى، أما عن ملف التأمينات الاجتماعية فلا بد أن يتسع نطاق تخصصات الهيئة لتحقيق أهداف توفر مزيداً من الحياة الكريمة للعاملين.

«فى أحضان البطالة تولد آلاف الرذائل»، تطبيقاً لهذه المقولة فقد وضعنا فى برنامجنا حلاً ووعوداً للقضاء على البطالة، لأن البطالة بمثابة قنابل موقوتة نريد أن ننهيها، لذا فقد قررنا الاهتمام بذلك الملف فى برنامجنا، ومن هذا المنطلق فإن حل مشكلة البطالة فى مصر يكمن فى الصناعة، إذ إنها تستوعب أعداداً كبيرة من المواطنين، والاهتمام برأس المال العربى والأجنبى، ويجب خلال فترة حكمى إذا قدر لى النجاح أن تبتعد الدولة والهيئات التابعة لها عن الاستثمار إلا فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية التى لا يقدم عليها القطاع الخاص.

دعم الدولة للمواطن لا يمكن الاستغناء عنه، فنحن نحتاجه فى مراحل معينة، وهو موجود بكل دول العالم، فأى مجتمع عبارة عن طبقات، ومن هذه الطبقات ما هى فقيرة، والتكافل فى هذه الحالة هو واجب دستورى وقانونى، ولكن يجب ترشيده ثم إلغاؤه فى مرحلة من المراحل، وهى توصيل الفقير إلى حد الكفاية وأن تكون هناك رقابة جيدة جداً، فالقرارات التى تؤخذ بغير دراسة جدوى ما هى إلا قرارات عنترية، ويجب علينا خلال الفترة القادمة أن نكون على قدر ثقة الشعب المصرى الذى لم يتأخر علينا فى كل مراحله، فما شاهدناه خلال الالتحام بالجماهير من خلال المؤتمرات التى عقدناها هو دين فى رقبتنا يجب أن نوفيه حال فوزنا.