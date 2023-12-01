رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حملة عبدالسند يمامة: إقبال كبير من المصريين بالخارج على صناديق الانتخابات

كتب:

حبيبة فرج
01:13 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
جانب من انتخابات المصريين بالخارج

جانب من انتخابات المصريين بالخارج

قالت الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، رئيس حزب الوفد، إنّ انتخابات المصريين في الخارج تشهد إقبالا كثيف من أجل التصويت، خاصة في دول الخليج، وفقا لما ورد في بيان صدر عن الحملة اليوم. 

إقبال المصريين في الخارج على التصويت

ومر الدكتور راغب مصطفى منسق حملة الدكتور عبدالسند يمامة وأعضاء الحملة على الناخبين وتجهيز الاتوبيسات والدعاية. 

وأكد راغب مصطفى: «لمسنا قبولا كبيرا للدكتور عبدالسند بين المصريين بالخارج ولعلها بشرى. 

اقرأ المزيد:

«حملة عبد السند يمامة»: اختيار 4 منسقين لمحافظات الصعيد بالتعاون مع رؤساء اللجان

ممثل «حملة عبد السند يمامة» لـ«التنسيقية»: مرشحنا يستهدف توسيع الحماية الاجتماعية

مؤتمر حاشد للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في الغربية السبت المقبل

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: أعتمد على المرأة الوفدية في الحملة الانتخابية
بقلم حبيبة فرج