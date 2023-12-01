حملة عبدالسند يمامة: إقبال كبير من المصريين بالخارج على صناديق الانتخابات

قالت الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي، رئيس حزب الوفد، إنّ انتخابات المصريين في الخارج تشهد إقبالا كثيف من أجل التصويت، خاصة في دول الخليج، وفقا لما ورد في بيان صدر عن الحملة اليوم.

إقبال المصريين في الخارج على التصويت

ومر الدكتور راغب مصطفى منسق حملة الدكتور عبدالسند يمامة وأعضاء الحملة على الناخبين وتجهيز الاتوبيسات والدعاية.

وأكد راغب مصطفى: «لمسنا قبولا كبيرا للدكتور عبدالسند بين المصريين بالخارج ولعلها بشرى.