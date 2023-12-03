محافظ الفيوم يبحث إنشاء مشروع تنموي متكامل في مركز طامية

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إمكانية إنشاء مشروع تنمية مستدامة متكامل في إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة «تروس مصر للتنمية» التي تقوم بتنمية في مختلف المجالات سواء تأهيل وتدريب، أو تمكين اقتصادي للشباب والمرأة، فضلًا عن مجالات الصحة والتعليم، وذلك ضمن خطة المؤسسة للتوسع في مشروعاتها على أرض الفيوم.

وبحث الطرفان، آليات التعاون بين المحافظة «تروس مصر للتنمية» في مختلف المجالات، والتوسع في أنشطة المؤسسة بالمحافظة، عبر إنشاء مشروع تنمية مستدامة متكامل على قطعة أرض تبرع من الأهالي في عزبة محمد عبد الجليل بدائرة العزيزية بمركز طامية، والتي تبلغ مساحتها نحو 650 مترا مربعا، فضلًا عن بحث سبل فتح فرع جديد للمؤسسة بالفيوم مستقبلًا.

مركز طبي ومشروعات تنموية

وأوضحت الدكتورة هند عبد المجيد الأمين العام لمؤسسة «تروس مصر للتنمية» إنّ المشروع من المقرر أن يضم مركز طبي، وقاعة تدريب الحرف اليدوية، وقاعات تعليمية، وورش حرفية، ومركز لتأهيل الشباب لسوق العمل، فضلًا عن توفير مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة، والشباب خصوصًا الأيتام.

وأوضحت، أن المؤسسة تنفذ العديد من الأنشطة والمشروعات في مختلف محافظات مصر، سواء في التنمية المستدامة، أو الصحة، أو التمكين الاقتصادي للمرأة، وتدريب وتأهيل الشباب، والتعليم، والمشروعات التنموية الصغيرة لكل فئات المجتمع، والاهتمام بالحرف اليدوية.

مراجعة كافة أوراق أرض التبرع

من ناحيته، أكدّ محافظ الفيوم، أنّه يجرى مراجعة الأوراق الخاصة بأرض التبرع، ومستندات تخصيصها للنفع العام تمهيدًا لبدء المشروع، إذ يجرى مراجعتها من خلال مفوض الدولة بالديوان العام، والإدارة الهندسية، والأملاك، لمعرفة دخولها الحيز العمراني من عدمه، واستخداماتها، وموقفها من حيث التصالح والتقنين إذا كانت تقع في نطاق أراضي أملاك الدولة، مع إعداد ملف متكامل حولها لبدء إجراءات المشروع وفقًا لرؤية منهجية وأسس قانونية.

توفير فرص عمل وحماية اجتماعية

وشدد محافظ الفيوم، إنّ المحافظة ترحب بالتعاون البناء والمثمر مع مختلف الهيئات والمؤسسات في مجال التنمية المستدامة، والتي تعود بالنفع على أبناء المحافظة، سواء بفتح مشروعات تنموية صغيرة، أو تدخلات حماية اجتماعية، أو تأهيل وتدريب مستمر على الحرف اليدوية في القرى، فضلًا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة في كافة القطاعات، بينها الحماية الاجتماعية، مُبينًا أنّ المحافظة تتمتع بالكثير من المقومات والمميزات النسبية التي جعلتها بين محافظات الصف الأول في الصناعات اليدوية والحرفية مثل أعمال الخوص والجريد، وصناعة الفخار والخزف، والسجاد اليدوي، وتغليف وتعبئة التمور، وتقشير الجمبري، والنباتات الطبية والعطرية، وغيرها من الحرف والصناعات بمختلف القرى والتي توفر الكثير من فرص العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والوفد المرافق للمؤسسة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بديوان عام محافظة الفيوم.