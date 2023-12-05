عاجل.. موعد عودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها.. بيان رسمي يكشف سبب العطل

شهدت عدة مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية انقطاع خدمة الإنترنت خلال الساعات الماضية، نتيجة لحدوث عطل تقني في أحد الأجهزة الرئيسية بشركة المصرية للاتصالات، وبينما يشغل انقطاع الإنترنت بال كثيرين ويعتبر محور حديثهم، يمكن توضيح القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.

القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت

قبل ساعات، أصدرت شركة المصرية للاتصالات، بيانًا رسميًا لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعلنت فيه عن تأثر خدمات الإنترنت في عدة مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، نتيجة لعطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية.

وأضافت شركة المصرية للاتصالات في البيان موضحة أنه تم إصلاح العطل بواسطة فريق العمل، وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي علي مستوي جميع مناطق الجمهورية، لافتة إلى أن باقي المناطق ستشهد عودة خدمة الإنترنت تدريجيًا خلال الساعات القادمة.

سبب انقطاع الإنترنت

وبينما يتسائل كثيرون عن سبب انقطاع الإنترنت وموعد عودة الخدمة، أوضح نائب رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد أبوطالب، أن انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية جاء نتيحة حدوث عطل فني تقني أصاب أحد الأجهزة المسؤولة عن تشغيل الشبكة.

وأكد «أبوطالب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أنه تم تدارك العطل وإصلاحه، وبالتالي عودة خدمة الإنترنت لبعض المناطق، على أن تعود الخدمة لباقي المناطق تدريجيًا خلال الساعات القادمة.

إصلاح العطل بشكل سريع

وأضاف «أبو طالب»: «الشركة لديها عدد من الأجهزة البديلة؛ لذلك تمكنت من إصلاح العطل بشكل سريع»، مشيرًا إلى أن انقطاع الإنترنت لم يكن في مكان مُحدد، وإنما في عدة أماكن في الجمهورية؛ وذلك لأن الشركة لا تضع المحافظات على أجهزة واحدة، وإنما يتم توزيع المناطق.

وفي نهاية حديثه، حرص نائب رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على التأكيد أن انقطاع خدمة الإنترنت جاء نتيجة لوقوع عطل مفاجئ وهو أمر وارد الحدوث، ولذلك تحرص الشركة على توفير أجهزة بديلة للاعتماد عليها، وهو ما تم بالفعل، واعدًا المصريين وجميع عملاء شركة المصرية للاتصالات بعودة خدمة الإنترنت إلى مستوياتها الطبيعية خلال ساعات.