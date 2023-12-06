هبوط جديد في أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6-12-2023 في مصر

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6-12-2023 في بداية التعاملات اليوم، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و693 جنيهًا محققًا قيمة تراجع بلغت 55 جنيهًا في الطن مقارنة بأسعار أمس في نهاية التعاملات.

«الوطن» تستعرض أسعار الحديد اليوم الأربعاء في المصانع والشركات أي تسليم أرض المصنع يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة وهي كالتالي.

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر طن حديد عز 40 ألفًا و753 جنيها محققًا قيمة تراجع بلغت 100 جنيه في الطن مقارنة بأسعار أمس مع نهاية التعاملات.

- سجل سعر طن حديد المصريين 39400 جنيه.

- وصل سعر طن حديد بشاي إلى 41 ألفًا و100 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر حديد عطية 38100 جنيه.

- سعر طن حديد سرحان يبلغ الآن 38600 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 38000 جنيه.

- سعر طن حديد المعادي وصل إلى 38400 جنيه.