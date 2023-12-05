تراجع مفاجئ في أسعار الحديد الآن.. «اعرف الطن وصل لكام» | عاجل

تراجعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء، في الأسواق، بقيمة وصلت إلى 15 جنيها، بعد أن شهدت الأسعار خلال تعاملات أمس، وحتى بداية تعاملات اليوم، استقراراً ملحوظاً، في ظل أن أسعار مواد البناء تشهد منذ تعاملات شهر أكتوبر الماضي انخفاضات متتالية نتيجة قلة إقبال المواطنين على الشراء، كما أن هناك توقعات بمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

- بلغ سعر طن حديد عز 37306 جنيهات.

- سجل سعر طن حديد المصريين 39500 جنيه.

- وصل سعر طن حديد بشاي إلى 41000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر حديد عطية 39200 جنيه.

- سعر طن حديد سرحان يبلغ الآن 38000 جنيه.

- سعر طن حديد العشري 39000 جنيه.

- سعر طن حديد المعادي وصل إلى 38500 جنيه.