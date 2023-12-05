موعد اختبارات التقديم لوظائف المهندسين بمحافظة الوادي الجديد

تجري الوحدات المحلية بمراكز الداخلة والفرافرة وبلاط بمحافظة الوادي الجديد، غداً الأربعاء، اختبارات المتقدمين لشغل وظائف المهندسين ببالوحدات المحلية، بقاعة سيد سيف بمركز الداخلة للتخفيف عن كاهل المتقدمين للوظائف مشقة وعناء السفر إلى مركز الخارجة لإجراء الإختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف مهندسين في الوادي الجديد

فال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط في تصريحات صحفية له، إن هذه المسابقة تم الإعلان عنها في وقت سالف لتوفير وسد عجز نقص المهندسين في الوحدات المحلية بمراكز المحافظة المختلفة، في عدد من التخصصات، ومنها:«مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس ميكانيكا، مهندس تخطيط عمراني، مهندس الكترونيات، مهندس عمارة، مهندس مساحة، مهندس نظم معلومات».

شروط التقديم في وظائف مهندسين

أعلنت محافظة الوادي الجديد في بيان خاص بها عن شروط شاغلي هذه الوظائف وكان من بينها:

- حصول المتقدم على بكالوريوس هندسه تخصص مطابق للوظيفة المتقدم لها

- التوزيع بكافة مراكز المحافظة على حسب الاحتياط الفعلي

- تقديم الطلبات لشغل الوظيفة باليد بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لديوان عام المحافظة

- كان موعد التقديم في الفترة من 22 أغسطس الماضي حتى 1 سبتمبر الماضي.