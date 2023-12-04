آخر موعد للتقديم في وظائف المحطات النووية الخميس.. الشروط والتخصصات

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخميس 7 ديسمبر، آخر موعد لتسجيل طلبات التقديم لوظائف التعاقد بمكأفاة شاملة للدرجة الأولى والثانية، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023، على الموقع الإلكتروني للهيئة.

6 شروط مطلوبة للمتقدمين

حددت هيئة المحطات النووية عبر صفحتها الرسمية علي «فيسبوك»، 6 شروط للمتقدمين لشغل وظائف الدرجات الأولى والثانية، من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة أو ما يعادله في التخصصات العامة الآتية: «هندسة نووية - كهرباء - كيمياء - ميكانيكا - مدني» وهي كالتالي:

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 10 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠقة ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص.

- ﻗﺿﺎء ﻣدة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 4 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷرة، إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ، أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ، إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻣن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻛﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ والحاسب الآلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة.

- ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗوﺟﯾﮫ ووﺿﻊ اﻟﺧطط وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.

شروط مطلوبة للمتقدمين لشغل الدرجة الثانية بالوظائف الهندسية

وحددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثانية بالوظائف الهندسية كالتالي:

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص.

- ﻗﺿﺎء ﻣدة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻣن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻛﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اإﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳب اﻵلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة.

طريقة تقديم طلبات وظائف الكهرباء 2023

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه يتم تقديم الطلبات بصيغة « بي دي إف» من خلال موقع الهيئة الإلكتروني من هنـــــا