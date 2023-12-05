ديوان عام قنا يعلن وظائف للسائقين في إدارة مرور المحافظة

أعلن ديوان عام المحافظة عن حاجته لشغل 13 وظيفة سائق سيارة باليومية؛ للعمل بإدارة المرور بمحافظة قنا بنظام التعاقد.

وبحسب بيان ديوان عام المحافظة، يأتي هذا الإعلان لسد حاجة إدارة مرور قنا، لحاجتها لعدد من السائقين المهنين للعمل في بعض المواقع التابعة للإدارة.

المستندات المطلوبة لشغل وظيفة سائق بإدارة مرور قنا

وحددت إدارة الموارد البشرية بمحافظة قنا وفق إعلان رسمي المستندات المطلوبة لشغل وظيفة سائق بإدارة مرور قنا، وهي كالآتي:

- طلب باسم السيد الوزير المحافظ موضحا به الوظيفة المتقدم إليها العنوان تفصيلي، رقم التليفون.

- صورة من رخصة القيادة «درجة أولى / ثانية».

- صورة البطاقة.

موعد تقديم الطلبات في وظيفة سائق بإدارة مرور قنا

وأكدت إدارة الموارد البشرية ديوان عام محافظة قنا، أن الطلبات تقدم بمكتب تشغيل الشباب بالديوان العام بمحافظة قنا بمدينة قنا، والتي بدأت في استقبال الطلبات من بداية الأسبوع الحالي وتنتهي في 14 ديسمبر 2023.

وأكدت إدارة الموارد البشرية أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في المسابقة لكن تنطبق عليهم الشروط.