وفاة نجل ناهد فريد شوقي ينهي الخلاف القضائي مع أشقائها.. ماذا حدث؟

عاشت ناهد فريد شوقي حياة ثرية بالنجاحات والمواقف الجيدة منها والمؤلمة، وتعرضت أيضا للعديد من الأزمات والخلافات مع أشقائها وصلت إلى ساحات القضاء، لكن بعدها كانت الصدمة الأكبر في حياتها وفاة نجلها فريد المرشدي في حادث سير عام 2014، والذي تزوج من الفنانة داليا البحيري وأنجب ابنته الوحيدة قسمت.

وفاة نجلها سبب إنهاء خلافتها مع أشقائها

صرحت المنتجة ناهد فريد شوقي في إحدى البرامج أن بعد فراق ابنها كان لديها يقين أنها لن تعيش بعده، لكن فراقه كان سببا في إنهاء خلافتها مع أشقائها وإعادة العلاقات أفضل من قبل بعد تواجدهم بجانبها، قائلة: «وفاة فريد هو اللي جمعنا ورجعنا كلنا لبعض إحنا دلوقتي في أحسن حالتنا، فريد دايما بيعمل حاجات حلوة، هو موجود بينا ودايما وبسمعه بيكلمني».

ناهد فريد شوقي تعبر عن حبها للأطفال

كانت ناهد فريد تعبر دائما عن حبها للأطفال ورغبتها من الصغر في إنجاب 12 طفلا، لذا اشتهرت بعلاقتها الخاصة بأولادها الأربعة ناهد، فريد، محمد، رشا، إذ كانت شديدة التعلق بهم وتعتز دائما لكونها أم أولا قبل أي شيء.

الجدير بالذكر أن جنازة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي ستقام بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة أكتوبر.