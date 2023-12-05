معسكر خدمي لشباب الخارجة بالوادي الجديد في اليوم العالمي للتطوع

شارك 50 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع بمحافظة الوادي الجديد، في معسكر خدمي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بمركز التنمية الشبابية بمدينة الخارجة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع.

وقال بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المعسكر يهدف إلى الحفاظ على البيئة نظيفة ونشر ثقافة الزراعة، وتأكيد روح الولاء والانتماء للوطن، ومشاركة الشباب في التنمية المجتمعية، وغرس القيم التطوعية في عقولهم.

تدريبات على الإسعافات الأولية

وأضاف أن المشاركين في المعسكر قاموا بأعمال النظافة والدهانات وزراعة الأشجار في مركز التنمية الشبابية ومحيطه، وتلقوا تدريبات على الإسعافات الأولية والمهارات الحياتية والتواصل الفعال.

تطوير مهارات وقدرات الشباب

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الشباب وتعزيز قيمهم ومبادئهم، وأنها تنفذ العديد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم ورفع مستواهم الثقافي والرياضي والاجتماعي، وذلك بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.