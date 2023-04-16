استمرار فعاليات «يلا نعيد» ضمن يوم الخير في أندية التطوع بالقليوبية

أكدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية استمرار أعضاء أندية الفتاة والمرأة والتطوع في التجهيز والمشاركة بمبادرة "يوم الخير" بالمراكز المختلفة على مستوى المحافظة، والتي أطلقتها الإدارة المركزية للتنمية الشباب ممثلة في الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية وإدارة أندية الفتاة والمرأة.

انطلقت مبادرة تحت شعار "يلا نعيد " وذلك خلال الفترة من 18 مارس حتى 20 أبريل، وذلك بتحضير وتجميع الملابس المستعملة والزائدة عن الحاجة، وتوزيعها على المحتاجين.

تجميع الملابس الفائضة عن الاحتياج اليومي

أوضح بيان مديرية الشباب والرياضة أنه يتم تنفيذ آليات مبادرة يوم الخير وذلك عن طريق تجميع الملابس الفائضة عن الاحتياج اليومي من الأسر ميسورة الحال تسليمها للمنسقة الفتاة والمرأة بالمديرية، وتعمل على تجميعها، وغسلها وكويها وتغليفها، بمساعدة فتيات أندية الفتاة والتطوع وتوزيعها خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

الأجر العظيم في شهر الخير

تهدف المبادرة اللحاق بالأجر العظيم في شهر الخير، لتحقيق أهداف النادي من خدمة المجتمع من نطاق مراكز الشباب، وتشجيع العمل التطوعي، وتحقيق تنمية الاتجاهات الاجتماعية السليمة والشعور بالمسئولية والقدرة على تحملها، وتقوية الروح الدينية، كما تنمى فيهن حب الخير ومساعدة الآخرين.

ذكر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان أهمية تلك المبادرة والثواب العائد على قائميها في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

يذكر أن هذه المبادرة هى استكمالا لما قدمته فرق الجوالة والجوالات على مستوى المحافظة فى العام الماضى من أعمال خيرية كثيرة، مثل تقديم الملابس الفائضة عن الاستعمال اليومى لدى الأسرة ميسورة الحال، والتبرع بها للمحتاجين.