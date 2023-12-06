ماذا يحدث في بورصة الدواجن بعد هبوط الأعلاف 400 جنيه؟

شهدت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-12-2023، تراجعًا محدودًا في الأسواق بلغ نحو 2 جنيه في الكيلو بالنسبة للدواجن البيضاء، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 60 جنيهًا للكيلو مقارنة بآخر تحديث للأسعار مساء أمس بلغ نحو 62 جنيها، وذلك بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف خلال الساعات الأخيرة بقيمة 400 جنيه للطن.

ترصد «الوطن» أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-12-2023، في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 60 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 64 و67 جنيها للكيلو بحسب الأماكن.

أسعار الدواجن البلدي

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء 6-12-2023 نحو 109 جنيهات في مزارع الفراخ، لتباع إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 114 و128 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، ما بين 72 و74 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 84 و94 جنيها للكيلوجرام.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 6-12-2023 ، ما بين 24 و25 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق المصرية 16 جنيهًا.