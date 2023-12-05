تراجع الأسعار في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5-12-2023.. كم تبلغ؟

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق المصرية، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية 61 جنيها تسليم أرض المزرعة، مقارنة بـ63 جنيهًا أسعار أمس على أن تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 64 و68 جنيها، حسب المنطقة والمحل الذي يقوم بالبيع، وفقًا لأسعار بورصة الدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-12-2023، في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 61 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 64 و68 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في مزارع الفراخ، لتباع إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الحمراء

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، مابين 73 و75 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 85 و95 جنيها للكيلوجرام.

سعر الكتكوت الأبيض

ووفقًا لبورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء، ما بين 25 و26 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

فيما سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية 17 جنيهًا.