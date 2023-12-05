حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستعرض كلمته حول بناء الجمهورية الجديدة

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كلمته حول السير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وجاء نص الكلمة كالتالي: «إنني على يقين، من قوة عزيمتنا معًا، في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة، في الطريق الذي اخترناه جميعًا، من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير، وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقًا فكريًا واجتماعيًا وإنسانيًا شاملًا، وبناء إنسان ومجتمع متطور، تسوده قيم إنسانية رفيعة».

يذكر أن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستمر في الدعاية الانتخابية داخل مصر، من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات مع الكيانات السياسية المختلفة لمناقشة الرؤى والأطروحات المشتركة.