حملة لرفع الإشغالات في حي المنتزه ثان بالإسكندرية

قالت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان بالإسكندرية، إنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، لرفع كافة أشكال التعديات التي تتسبب في الاختناقات المرورية أو تعرقل السير الآمن للمواطنين وتعرض حياتهم للخطر، شن الحي حملة لإعادة الانضباط للشارع.

حملة مسائية

وأضافت «مدني» في بيام، أن الحي دفع بحملة مسائية بحضور مدير إدارة إشغال الطريق، لرفع الإشغالات التي تعرقل انسيابية حركة السير، وتعرقل سير السيارات وتتسبب في أزمات مرورية، بنطاق الحي بشوارع ملك حفني بحري،و الملازم بسيوني،و سلمان الفارسي، ومدرسة حورس، وميدان المندرة الكوبري، وتم خلال الحملة العمل على توسعة الطريق وإزالة كافة الإشغالات.

إزالة الإشغالات والحواجز

وأوضحت أنه أثناء عمل الحملة تم التحفظ على 58 حالة إشغال متنوعة وإزالة الحواجز الأسمنتية وإطارات السيارات التى تضعها بعض المحلات لمنع ركن السيارات أمامها، وتستهدف الحملات علي مدار اليوم،القضاء على أسباب الإختناقات المرورية، وكل ما يمثل إعاقة للسير من المحال التجارية التي تعتدي على حرم الطريق العام، وكذلك إزالة الفروشات والباعة الجائلين.