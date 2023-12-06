نائب رئيس «المصرية للاتصالات»: عطل الإنترنت لم يكن بسبب انقطاع «كابل»

قال المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إنَّ العطل التقني الذي وقع منذ ساعات في بعض المناطق، هو «عطل فني وتقني بحت»، والعطل كان بأحد الأجهزة الأساسية المسؤولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية وتلقائياً ترتب عليه انقطاع الإنترنت ببعض المناطق ببعض المحافظات.

بعض البيانات التي تم تداولها عن انقطاع الإنترنت في بعض المناطق «عارية تماماً من الصحة»

وأضاف «أبو طالب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ بعض البيانات التي تم تداولها عن انقطاع الإنترنت في بعض المناطق «عارية تماماً من الصحة»، ولا حقيقة لانقطاع أي كابل أدى لانقطاع الانترنت.

وتابع نائب رئيس «المصرية للاتصالات»، «نشرنا على الصفحات الرسمية للشركة والقنوات الرسمية لنا، البيانات الصحيحة التي توضح للمواطنين حقيقة ما حدث»، كاشفاً أن العطل في «الكور راوتر- أو إخفاق في الكور راوتر» ليتم التحويل على مصدر بديل يعمل في مثل هذه الحالات بشكل فوري، وتم حل المشكلة ولكن نتيجة أن بعض المناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، تأخر عودة الانترنت بها.