سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.. اعرف وصل كام

أعلن البنك المركزي عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، موضحًا أنه حافظ على ثباته في البنوك منذ ختام تعاملات نوفمبر الماضي، ليسجل سعر الدينار الأعلى شراءً 99.78 جنيه، أما سعر الأقل بيعا يبلغ 100.05 جنيه، مع توقعات باستمرار الثبات حتى مطلع العام المقبل.

ترصد الوطن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك وفق ما أعلنت الصفحة الرسمية للبنك المركزي وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي، أنّ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سجل 99.84 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري 99.13 جنيه للشراء و100.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 100.05 جنيه للبيع و99.78 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء و100.37 جنيه للبيع.

سعر الدنيار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية 100.27 جنيه للبيع و96.65 جنيه للشراء.