تضامنا مع غزة.. قفزة في مبيعات الكوفية الفلسطينية بالولايات المتحدة

سجَّلت مبيعات الكوفية الفلسطينية أرقاما قياسية بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

لماذا يستخدمون الكوفية؟

ويضع عدد متزايد من الأمريكيين الكوفية للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة أو للإشارة إلى دعمهم للفلسطينيين، وبحسب وكالة «رويترز» أشار عازر أجاييف، الموزع الأمريكي لمصنع الحرباوي للكوفية الفلسطينية، أن هناك طلبات لشراء الكوفية جعلته ينهي كل المخزون ولجأ لتصنيع كوفيات جديدة بسعر أعلى بعد زيادة الطلب.

زيادة المبيعات بنسبة 75%

ومصنع الحرباوي افتُتح عام 1961 وهو الوحيد المتبقي في الضفة الغربية المحتلة لصنع الكوفية، ويبع المصنع منتجاته عبر الإنترنت في الولايات المتحدة وألمانيا وأمازون بـ 40 إصدارا مختلفا، في الوقت الذي كشفت بيانات جنجل سكاوت لتحليلات التجارة الإلكترونية أن مبيعات الكوفية زادت 75% في 56 يوماً بين 7 أكتوبر و2 ديسمبر على «أمازون» مقارنة بالأيام 56 السابقة.

زيادة البحث عن الكوفيات

في سياق متصل، تم البحث عن «وشاح فلسطيني للنساء» بنسبة 159% في الأشهر الثلاثة حتى 4 ديسمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليها، فيما زاد البحث عن «شماغ وشاح عسكري» بنسبة 333% و«كوفية فلسطين» بنسبة 75% و«كوفية» بنسبة 68%.

جذور الكوفية

وتعود جذور الكوفية الفلسطينية إلى 3100 عام قبل الميلاد وأصبحت رمزا للمقاومة الفلسطينية أثناء الثورة العربية على الحكم البريطاني عام 1936، وبعدها ارتدها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية وأصبحت تلازمه حتى وفاته.