سلاف فواخرجي: الكوفية الفلسطينية ستر وشرف وحب

أشادت الفنانة سلاف فواخرجي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بالكوفية الفلسطينية تضامنا منها مع أهل غزة وما يحدث من اعتداءات إسرائيلية.

ونشرت سلاف فواخرجي صورة لها وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية وعلقت عليها قائلة: «ليست خيوطاً ونسيجاً وحسب بل ستراً، شرفاً، دفئاً وحب الكوفية».

سلاف فواخرجي تدعم القضية الفلسطينية

وحرصت الفنانة سلاف فواخرجي على دعم القضية الفلسطينية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام: «أحقاً مازلنا نطالب بمنع الإبا دة الجماعية لأهلنا في غز ة؟ ماذا يسمى إذاً كل ما حصل ويحصل كل دقيقة بل كل ثانية؟ لقد حصلت الإبادة ومازالت كم هو عدد القرابين المطلوبة كي تتوقف؟ كم ليتراً من الد ماء يروي عطشهم؟ وكم طفلاً سرقوا منه غده ليزيدوا أعمارهم؟ وكم دمعة ودمعة من أم ثكلى وأب مكلوم تشفي غليلهم؟ وكم صررخة عجوز تستنجد بخالقها أطربت أسماعهم؟».