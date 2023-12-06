سقوط أمطار على الإسكندرية في ثاني أيام نوة قاسم

سقطت أمطار متوسطة، منذ قليل بالتحديد في نطاق حي المنتزه شرق الإسكندرية وذلك خلال ثاني أيام نوة قاسم وذلك تزامنا مع استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ في الإسكندرية بحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك تحسبا لسقوط أمطار تصل إلى 30% اليوم.

تأثير أمطار الإسكندرية

وبحسب شركة الصرف الصحي فإن سيارت الصرف منتشرة في كافة المناطق للتعامل السريع مع الأمطار التي تضرب الإسكندرية مع البدء الفعلي لنوة قاسم في ثاني أيامها اليوم، حيث يتم تيسير الحركة المرورية عبر تصريف أي تجمعات مياه في المناطق الساخنة.

طوارئ في الإسكندرية

ويتم العمل في الإسكندرية اليوم وفقاً لحالة الطوارئ، حيث تم نشر السيارات والبدلات مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع و توقف الإجازات وبدل الراحات.

كما تم تفعيل عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لاستقبال شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

طقس الإسكندرية اليوم

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، مع ثاني أيام نوة قاسم العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.