وزير التعليم: عقلية أولياء الأمور ما زالت متمسكة بالدروس الخصوصية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة في مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، لكن عقلية أولياء الأمور ما زالت متمسكة بفكرة الدروس الخصوصية.

التعليم الفني عماد التنمية

وأضاف حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن ملف التعليم الفني يتطلب أمرين، الأول تغيير الصورة الذهنية عن طالب التعليم الفني، أنه مكان لأصحاب المجموع القليل، بينما في الحقيقة هو عماد التنمية، وفي الوقت الحالي هناك طلاب لهم مجموع أعلى من مجموع الثانوية العامة، وقاموا بالتقديم لمدارس تعليم فني.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو أن المدارس الفنية تقوم بمساندة المصانع والشركات، ليتوفر التدريب للطلاب، وفي الوقت نفسه تستفيد الشركات من مهارات طلاب التعليم الفني، والطلبة في مدارس التعليم الفني يتم حجزهم للعمل في الشركات قبل التخرج، ويمكن لطالب التعليم الفني أن يكمل تعليمه في الكليات التكنولوجية التابعة للشركات والمصانع.

انتقال مصر في مؤشر المعرفة العالمي

ولفت إلى أن مؤشر المعرفة العالمي الذي صدر قبل أيام قليلة، أظهر أن ترتيب مصر قفز إلى المركز 46 بدلا من 81 من بين 133 دولة، وهذا بسبب التقدم الذي طرأ على التعليم الفني، والدول الأوروبية محتاجة للعمالة الفنية الشابة.