«سمنود التكنولوجية» تنفذ حملة «طرق الأبواب» لاستقطاب طلاب التعليم الفني

زار منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، مصنع ومدرسة فيريرو للتعليم المزدوج، في إطار سعي جامعة سمنود التكنولوجية لتنفيذ حملة «طرق الأبواب»، لاستقطاب طلاب التعليم الفني لاستكمال مرحلة التعليم الجامعي، وذلك عن طريق تعريفهم بالجامعات التكنولوجية، وأهميتها في توفير فرص تعليم جيدة وتأهيلهم لسوق العمل لما بعد التخرج.

وأكد «دويدار» أنّ جامعة سمنود التكنولوجية هي جامعة حكومية مصرية، تستهدف طلاب المرحلة الثانوية الفنية والثانوية العامة، على أنّ تكون النسبة الأكبر للتعليم الفني، ويوجد بالجامعة كلية واحدة، هي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وبها ثلاثة برامج:

- برنامج تكنولوجيا صيانة معدات الغزل والنسيج.

- برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة.

- برنامج التصنيع الغذائي.

وأضاف أنّ جامعة سمنود تعمل بنظام الجدارات، القائم على دمج المعرفة والمهارة والسلوك لتحقيق مخرجات التعلم.

مواكبة سوق العمل المحلية

وأشار إلى أنّ الجامعة تهيئ الخريج لمواكبة سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وذلك عن طريق تقديم حزمة متنوعة من المناهج والمقررات والدورات تدريبية للطلاب، مثل دورة ريادة الأعمال، ودورة صنع واتخاذ القرار، كما ستُعقد تدريبات صيفية خارج الجامعة بالتعاون مع المصانع المتخصصة التي تناسب كل قسم على حده، فبذلك يمتلك الطالب الحرفة والمهارة خارج الكلية عن طريق التدريب، ويمتلك المعرفة والسلوك القويم وكيفية التعامل مع الآخرين داخل وخارج الكلية، عن طريق المقررات النظرية والدورات التدريبية.

الجانب النظري والعملي

وأضاف «دويدار» أنّ الجامعة لا تكتفي فقط بالجانب النظري والعملي، وإنما تهتم أيضًا بالجانب النفسي للطلاب، فتهتم الجامعة بالأنشطة الرياضية، والرحلات العلمية والترفيهية، والمسرح، والمواهب الفنية.

ومن جهته، أوضح أنّ الالتحاق بالجامعة لا يسبب أي عائق مادي، حيث أنّ الجامعة تقدم تسهيلات للطلاب، من خلال البنوك التي تقدم منحا مجانية لغير المقتدرين، ومنحا مجانية لأوائل الثانوية الفنية من قبل الجامعة، شريطة أن يكون تقدير الطالب خلال مراحل دراسته بالكلية لا يقل عن جيد جدًا، بالإضافة إلى طرق السداد بالقسط لبعض الحالات الاجتماعية بعد عمل البحث الاجتماعي من خلال المختصين وتقديم الأوراق.