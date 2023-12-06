احذروا الشبورة.. حالة الطقس في محافظات الصعيد اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظات صعيد مصر، إذ يسود طقس لطيف في النهار على محافظات شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وسط توقعات بوجود شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية القريبة من المسطحات المائية على محافظات شمال الصعيد.

شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إلى وجود الشبورة المائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية في الساعة الأولى من الصباح بمحافظات شمال الصعيد، وسط نشاط للرياح الخفيفة.

تحذير من الشبورة المائية الكثيفة

وحذرت محافظة بني سويف عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، من تكون للشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح والتي قد تكون كثيفة على محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الصعيد اليوم الأربعاء

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنّ درجات الحرارة اليوم الأربعاء على محافظات الصعيد جاءت كما يلي:

درجات الحرارة في الفيوم: العظمى 23 والصغرى 13

درجات الحرارة في بني سويف: العظمى 24 والصغرى 12

درجات الحرارة في المنيا: العظمى 23 والصغرى 10

درجات الحرارة في أسيوط: العظمى 24 والصغرى 10

درجات الحرارة في سوهاج: العظمى 25 والصغرى 14

درجات الحرارة في قنا: العظمى 27 والصغرى 15

درجات الحرارة في الوادي الجديد: العظمى 29 والصغرى 10

درجات الحرارة في الأقصر: العظمى 27 والصغرى 14

درجات الحرارة في أسوان: العظمى 28 والصغرى 15

درجات الحرارة في الغردقة: العظمى 27 والصغرى 18