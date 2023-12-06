شريهان ترفض الاحتفال بميلادها تضامنا مع القضية الفلسطينية

قررت النجمة الكبيرة شريهان عدم الاحتفال هذا العام بعيد ميلادها والذي يحل اليوم 4 ديسمبر، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لما أسمته بحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

لا أريد أبداً مضايقتكم

وقالت شريهان في تدوينة لها عبر موقع إكس، «لا أريد أبداً مضايقتكم وتحديداً في هذا اليوم والذي أصبح يومكم وأشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعاً في التواصل، ولكن، معذرة وسامحوني، أخجل من أي أنواع الاحتفال حالياً ولو حتى لمجرد ساعات محدودة في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جداً على نفسي، رسائلكم جميعاً غالية ولكنها في وقت صعب أعيش فيه أصعب وأقسى أيام وساعات ولحظات عُمري التي عشتها».

لن أكون سعيدة

وأضاف: «ولن أكون سعيدة إن احتفلت سواء مع أسرتي وعائلتي الكبيرة أو أسرتي وعائلتي الصغيرة وهي أنتم محبي شريهان -الشريهانيين- كما تحبوا أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم وأنا سأظل أكثر من متشرفة، سامحوني فما تبقى لي هو عدم التناقض وقلبي وعقلي الذي لا يستوعب ما يحدث في العالم».

وأكملت: «أنفاسي الأخيرة التي سأقابل بها ربي ومعها رفض إبادة الشعب الفلسطيني، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض ما يحدث للشعب المدني الفلسطيني في غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسري وانتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهير العرقي والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطوري العظيم كان وسيبقى وإلى الأبد، ولا يوجد عندي أمل في غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض في وقتنا هذا لعالمنا هذا لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية، سامحوني».