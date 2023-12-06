5 أماكن لجان المغتربين للتصويت بالانتخابات الرئاسية فى كفر الشيخ

حددت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات 5 أماكن لجان المغتربين للتصويت بالانتخابات الرئاسية في كفر الشيخ، وذلك للوافدين من محافظات الجمهورية بالمحافظة، وهي مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية، بالمنطقة الصناعية، بمدينة بلطيم، ومدرسة الشهيد جلال الشامى الإعدادية، بمدينة مطوبس، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين، بمدينة دسوق، ومدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين، بمركز الحامول، ومدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية، بشرق مدينة كفر الشيخ.

أماكن لجان المغتربين للتصويت بالانتخابات الرئاسية في كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان صحفي، أن أماكن لجان المغتربين للتصويت بالانتخابات الرئاسية في كفر الشيخ، ال 5 جاهزة تماماً لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية، والمقرر لها أيام 11، و12،و13، من الشهر الجاري، مع توفير كافة الخدمات التي تخدم عملية تصويت الناخبين بسهولة ويسر.

أماكن لجان المغتربين للتصويت بالانتخابات الرئاسية فى كفر الشيخ

بينما اتاحت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية 2024، طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية الخاصة بك بهدف التصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg من خلال الرقم القومي، بما يوفر وييسر علي المواطنين أثناء عملية التصويت أثناء إجراء الانتخابات معرفة لجنتك الانتخابية بسهولة ودون عناء يذكر .