«زراعة كفر الشيخ»: تكريك وتطهير 46 كيلومترا من ترع الري

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إنه تم تطهير وتكريك وإزالة الحشائش من 46 كيلومترًا من ترع الري في زمام مركز دسوق، بما يخدم مصالح المزارعين.

الحشائش تعيق حركة جريان المياه

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إزالة الحشائش خاصة التي تعوق حركة جريان مياه الري الزراعي أمر ضروري للغاية، مشيرًا إلى أن حفر وتكريك الترع يسمح باستيعاب كميات من المياه أكثر لري المحاصيل الزراعية الشتوية المتنوعة ومنها، البنجر، والفول، والكتان، والبرسيم.

دور فاعل لمجالس إدارات الجمعيات الزراعية

ولفت إلى أن عملية إزالة الحشائش وتكريك الترع تتم بإشراف ومتابعة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية، في نطاق كل جمعية زراعية، وهو أمر يعود بالنفع على المزارعين، لري أراضيهم دون أي عناء يذكر لتوفير الجهد والمال عليهم.

يذكر أن المساحات المنزرعة بحقول محافظة كفر الشيخ، تبلغ بنحو 550 ألف فدان، والتي تزرع بكافة المحاصيل الشتوية، والصيفية، علاوة على زراعة الخضروات، والموالح.