شفط مياه السيول وعودة الحركة بمدينة مرسى علم

نجحت أجهزة مرسى علم في تحويل مجرى مياه السيول التي شهدتها المدينة على مدار الساعات الماضية وتوجيهها إلى البحر بعيدا عن كردون المدينة لحماية الأرواح والممتلكات وعودة الحياة إلى المدينة مع مطلع شمس اليوم الأربعاء.

ترويض سيول مرسى علم

ودفعت أجهزة مرسى علم برئاسة اللواء حازم خليل بمعدات مجلس المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، ونجحت في تحويل مجرى سيول مرسى علم في اتجاه البحر بعيدا عن كردون المدينة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكشف اللواء حازم خليل في تصريحات لـ«الوطن» عن الدفع بسيارات شفط المياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لسحب تراكمات مياه الأمطار والسيول من الشوارع والميادين وتيسير حركة السيارات في شوارع مرسى علم.

إغلاق طرق مرسى علم

يذكر أن مدينة مرسى علم تعرضت خلال الساعات القليلة الماضية لأمطار غزيرة وسيول وبرق ورعد، وأعلنت غرفة عمليات البحر الأحمر حالة الطوارئ، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.