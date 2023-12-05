محافظ أسوان يتابع المرور الميداني على لجان الانتخابات الرئاسية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجولات التفقدية المكثفة للجنة المرور الميداني، وذلك لليوم الثالث على التوالي استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الجاري.

وشدد اللواء أشرف على أهمية تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لضمان استكمال جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة للانتخابات لضمان نجاح العملية الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة للفعاليات القادمة.

زيارة 16 لجنة فرعية

من جانبها، أكدت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان، أن الجولة الميدانية شملت زيارة 16 لجنة فرعية، بالإضافة إلى لجنة خاصة بالوافدين بجانب زيارة 15 منشأة تعليمية ومحلية وخدمية في مركزي كوم أمبو وإدفو.

وأضافت السكرتير العام أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيف المقار الانتخابية وتهذيب المسطحات الخضراء وإزالة التجمعات القمامة والأتربة والتأكيد على أهمية صيانة المرافق العامة وتوفير المواد اللازمة مثل المناديل الورقية والمعطرات والمطهرات.

تركيب لافتات إرشادية

في سياق متصل، وجهت السكرتير العام للمحافظة بتوفير أماكن للانتظار مجهزة بالمظلات والمقاعد، وتركيب الأعلام والبانرات واللافتات التوضيحية والتوعوية لتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

تأتي هذه الجولات التفقدية في إطار الجهود المبذولة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وناجحة في أسوان، وتوفير بيئة مناسبة للمشاركة الديمقراطية الفعالة.