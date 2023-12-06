تسليم وحدات الإسكان المتوسط والمتميز في العلمين يبدأ الأربعاء المقبل

ينتظر آلاف المواطنين موعد تسليم وحدات الإسكان المتوسط والمتميز بمدينة العلمين الجديدة، والتي تم طرحها في يناير الماضي، وتبدأ عملية التسليم يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13 ديسمبر الجاري.

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنَّ تسليم الوحدات سيكون على مدار 3 أشهر، من 13 ديسمبر الجاري وحتى 6 مارس المقبل، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد.

موعد تسلم وحدات مشروع الإسكان المتوسط

وبالنسبة لمشروع الإسكان المتوسط، سيتمّ تسليم وحدات العمارات أرقام (19 – 20 – 21) يومي الأربعاء 12 و17 ديسمبر، ووحدات العمارات أرقام (22 – 23 – 24) يومي الأربعاء 20 و27 ديسمبر، ووحدات العمارات أرقام (57 – 58 – 71 – 72) يوم الأربعاء 10 يناير، ووحدات العمارات أرقام (59 – 60 – 61) يوم الأحد 14 يناير، ووحدات العمارات أرقام (62 – 63 – 64) يوم الإثنين 15 يناير، ووحدات العمارتين (50 – 65) يوم الثلاثاء 16 يناير، ووحدات العمارتين رقمي (51 – 54) يوم الأربعاء 17 يناير.

موعد تسلم وحدات مشروع الإسكان المتميز

وبالنسبة لمشروع الإسكان المتميز، سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 166) يوم الأحد 18 فبراير، ووحدات العمارات أرقام (168 – 170 – 171 – 173 – 183) يوم الإثنين 19 فبراير، ووحدات العمارات أرقام (185 – 187 – 188) يوم الثلاثاء 20 فبراير، ووحدات العمارات أرقام (189 – 190 – 191 – 204 – 219 – 221) يوم الأربعاء 21 فبراير.

وطالب وزير الإسكان العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العلمين الجديدة لإنهاء إجراءات التعاقد قبل الاستلام.