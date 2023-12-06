«التعليم» تصدر تعليمات مهمة بشأن امتحانات الترم الأول والأجزاء المحذوفة

بدأت المديريات التعليمية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر أن يبدأ منتصف يناير المقبل، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

ووجّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول، مؤكدة ضرورة صياغة المفردات اللغوية وتوزيع الدرجات وضرورة الانتهاء من المناهج المقررة طبقا للخطة الزمنية والانضباط داخل اللجان والدقة في التصحيح.

الأجزاء الملغية من المناهج

وشددت المديريات التعليمية، على الإدارات التعليمية والمدارس بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 لجميع الصفوف، كما يلي.

- أن تكون أسئلة الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من المركز القومي للامتحانات، ويكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الوزن النسبي للأسئلة.

- الانتهاء من المناهج الدراسية في موعدها المقرر طبقا للخطة الزمنية لتوزيع المناهج للفصل الدراسي الأول.

- مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج وتعميمها على جميع المدارس إن وجدت.

- الامتحان على مستوى المدرسة تحت إشراف تام للتوجيهات.

- مراعاة الدقة في التصحيح مراعاة لمصلحة الطالب.

- ضرورة متابعة الموجهين الأوائل أولا بأول لأعمال الامتحانات.

- الاهتمام بالأنشطة لتقويم سلوك الطلاب.

- نشر الوعي المجتمعي بقيم الولاء والمواطنة.

- تفعيل دور المدرس الاول المشرف بالمدارس.