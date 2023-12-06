«التعليم» تكشف مواصفات أسئلة امتحان التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي
كتب:
أميرة فكري
08:13 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية - طلاب
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لمادة التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة.
مواصفات امتحان التاريخ
- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب، وتشمل على المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الفصل الدراسي – تاريخ».
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها، المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية.
- الأرقام والإحصائيات والتواريخ والمعلومة الإثرائية ليست أهدافا اختبارية بل يمكن الاستدلال بها.
- الزمن المخصص للامتحان ساعة ونصف الساعة للصف الأول الثانوي وساعتان للصف الثاني الثانوي، ويراعى ما يستجد من قرارات خاصة بهذه الفئة.
الشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة
- اتباع القواعد العلمية المتعارف عليها عند صياغة الأسئلة الموضوعية والمقالية.
- قياس القدرة على التوصل إلى المعلومات وفهمها.
- استخدام المعلومات في مواقف جديدة.
- استخدام ما درسه الطالب من معلومات في إدراك العلاقات.
- القدرة على تطبيق المعلومات في مواقف جديدة.
- القدرة على تحليل المعلومات والاستنتاج منها.
- القدرة على صياغة الأفكار بأسلوبه.
الشروط الواجب توافرها في محددات الإجابة
- إلا تكون إجابة السؤال نصيًا من الكتاب المدرسي المقرر.
- أن تكون الإجابة محددة وواضحة.
- الاتساق بين الدرجة المخصصة للسؤال المقالي والإجابة المطلوبة.
- يسمح للطالب بالإجابة على السؤال بأي إجابة علمية منطقية في حدود ما تم دراسته.