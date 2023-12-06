«التعليم» تكشف مواصفات أسئلة امتحان التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لمادة التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة.

مواصفات امتحان التاريخ

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب، وتشمل على المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الفصل الدراسي – تاريخ».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها، المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية.

- الأرقام والإحصائيات والتواريخ والمعلومة الإثرائية ليست أهدافا اختبارية بل يمكن الاستدلال بها.

- الزمن المخصص للامتحان ساعة ونصف الساعة للصف الأول الثانوي وساعتان للصف الثاني الثانوي، ويراعى ما يستجد من قرارات خاصة بهذه الفئة.

الشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة

- اتباع القواعد العلمية المتعارف عليها عند صياغة الأسئلة الموضوعية والمقالية.

- قياس القدرة على التوصل إلى المعلومات وفهمها.

- استخدام المعلومات في مواقف جديدة.

- استخدام ما درسه الطالب من معلومات في إدراك العلاقات.

- القدرة على تطبيق المعلومات في مواقف جديدة.

- القدرة على تحليل المعلومات والاستنتاج منها.

- القدرة على صياغة الأفكار بأسلوبه.

الشروط الواجب توافرها في محددات الإجابة

- إلا تكون إجابة السؤال نصيًا من الكتاب المدرسي المقرر.

- أن تكون الإجابة محددة وواضحة.

- الاتساق بين الدرجة المخصصة للسؤال المقالي والإجابة المطلوبة.

- يسمح للطالب بالإجابة على السؤال بأي إجابة علمية منطقية في حدود ما تم دراسته.