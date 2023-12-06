وزير التعليم: لسنا في نزاع مع أولياء الأمور.. وأولادكم في أيدٍ أمينة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ليست في نزاع مع أولياء الأمور، ولذا هناك حرص من الوزارة كل عام على تنظيم لجان الثانوية العامة بشكل منسق، حتى لا يحدث صدام مع أولياء الأمور، وحفاظًا على أبنائهم.

اجتهاد الطالب يجعله قيمة مضافة للمجتمع

وأضاف حجازي، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من المفترض أن يذاكر الطالب ويجتهد لكي يصبح قيمة مضافة للمجتمع، مؤكدًا أن الطلاب في أيد أمينة والدولة حريصة عليهم.

التربية والتعليم مشاركة في تربية الأبناء

وأكد أنه يجب على الناس أن يعلموا أن الامتحانات ليست هي نهاية المطاف، مستنكرًا تواجد الأمهات أمام لجان الثانوية العامة من بداية الامتحان حتى نهايته، مشيرًا إلى أنه سوف نتغلب على هذه الثقافة في المرحلة القادمة، لأن الوزارة هي شريك للأسرة في تربية الأبناء.

واستكمل حواره بتوجيه رسالة للأسرة المصرية قائلًا: «حب ابنك وخاف عليه لأنه قبل الامتحانات بعض الأسر تضغط أكثر من اللازم على أبنائها، وأقول لهم إن النجاح في الحياة عمره ماكان بالنجاح في الثانوية العامة فقط، ولذا أجعل ابنك يدرس ما يحبه حتى يتميز فيه ولو تميز فيه سيكون مستقبله كبير جدًا».