3 بدائل تلجأ إليها عند انقطاع الإنترنت الأرضي.. أبرزها «برودباند»

شهدت خدمة الإنترنت الأرضي انقطاعاً مفاجئا أمس، ما دفع رواد التواصل الاجتماعي إلى البحث عن معرفة أسباب العطل، والبدائل التي يمكن اللجوء إليها وقت حدوث أي عطل في الإنترنت الأرضي.

استخدام الـ 4G

وقال إسلام خالد، خبير الاتصالات، في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك بدائل عديدة يمكن للمواطنين اللجوء إليها عند حدوث انقطاع في الإنترنت الأرضي تتمثل في إمكانية اللجوء إلى استخدام الـ4G على الهاتف المحمول ويمكن استخدامه أيضا على الكمبيوتر خلال العمل، وذلك من خلال الربط بخاصية Hotspot.

استخدام جهاز برودباندو

وأشار خبير الاتصالات إلى أن كافة شركات الاتصالات توفر أجهزة أخرى تسمى برودباند، ويقوم هذا الجهاز باستخدام أبراج الهاتف المحمول، إذ يحتوي على شريحة موبايل يتم من خلالها استخراج واي فاي.

الإنترنت الفضائي

وأضاف أن هناك بديل آخر يمكن استخدامه في حالة حدوث مشكلة بالإنترنت، وهو الإنترنت الفضائي المتمثل في خدمات ستارلينك والتي من المتوقع تواجدها داخل مصر خلال عام 2024، مشيرا إلى أن الخلل الذي تم أمس نادر حدوثه وإذا جرى مثلما حدث تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتشكيل غرفة عمليات تحتوي على غواصين ومتخصصين يقومون بإصلاح الأعطال على الفور.

ونصح خبير الاتصالات المواطنين الذين يريدون معرفة الطرق الخاصة بتقوية الإنترنت بالتأكد من سلامة الكابل واقترابه من بوكس الموبايلات الذي يقوم بالإمداد بالإنترنت، كما يجب على المواطنين شراء الروتر الجيد ووضعه في مكان مثالي داخل المنزل.