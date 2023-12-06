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«الإسكان»: 1000 شركة و8 آلاف مستثمر سجلوا بياناتهم عبر بوابة الاستثمار

كتب:

أيمن حمزة
11:34 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الدكتور وليد عباس

الدكتور وليد عباس

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، إنّ عدد الشركات المسجلة على الموقع الإلكتروني لبوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وصل إلى 1000 شركة خلال 6 أشهر منذ إطلاق البوابة خلال مايو الماضى وحتى الآن، وأصبح لدى الهيئة سجل إلكتروني لكل الشركات، وعدد الطلبات المقدمة منها، بخلاف 8 آلاف حساب إلكتروني للمستثمرين عبر البوابة.

وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنّه جرى إطلاق الموقع الإلكتروني لبوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، في إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي، لما له من أثر فعال في تيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية.

ولفت إلى أنّ الهيئة تعمل على تحقيق مزيد من التقدم في مجال التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمستثمرين والمواطنين، مؤكدا أنّ بوابة الفرص الاستثمارية حققت نجاحا كبيرا، وشهدت إقبالا متزايدا من المستثمرين، ما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد عوامل جذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أنّ البوابة تتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، وتُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، بحيث يتم طرح الأراضي على البوابة بدءا من يوم 1 : 15 من كل شهر.

ويتاح للراغبين في الحصول على تلك الأراضي، الاطلاع عليها من خلال الرابط الإلكتروني للبوابة https://assign.newcities.gov.eg، وتسجيل حساب المستثمر «يكفي تسجيل حساب لمرة واحدة فقط، واستخدامه بشكل دائم»، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله حيث يُعد البريد الرسمي لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، ولا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية، وبعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها، وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة، واستكمال ملء البيانات.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أنه بعد إنتهاء فترة الطرح، يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة، وفي حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفاؤها، سيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومي عمل، وسيتم إخطار المستثمرين المقبولين فنياً من خلال البريد الإلكتروني بموعد جلسات الفتح المالي للبت في العروض المالية المقدمة منهم.

وأشار إلى أنّه حال فوز الشركة فإنّها تلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي)، وحال عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه، علما بأنّه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 فقط من الشهر، ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد ذلك اليوم.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.