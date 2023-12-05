تحالف الأحزاب المصرية: الدولة خاضت ملحمة إنسانية لدعم فلسطين

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، وعضو مجلس الشيوخ بالجهود المصرية المبذولة خلال الفترة الماضية لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بعد أن شنت قوات الاحتلال الصهيوني هجوما متوغلا على الأراضي الفلسطينية نتج عنها وقوع مجازر بشرية بحق المدنيين الفلسطينيين.

تحالف الأحزاب المصرية

وقال تيسير مطر خلال تصريحات لـ«الوطن» إن الدولة المصرية خاضت ملحمة إنسانية لدعم الأشقاء الفلسطنيين منذ بدء العدوان مطلع أكتوبر الماضي، وظهر ذلك من خلال الحراك الدبلوماسي الذي بذلته القيادة السياسية لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة، وسط صمت دولي شديد الغرابة.

القضية الفلسطينية

وتابع أمين تحالف الأحزاب المصرية، أنه منذ بدء العدوان على غزة مطلع شهر أكتوبر كانت مصر حكومة وشعبا أولى دول العالم الداعمة للشعب الفلسطيني، وظهر ذلك من خلال اصطفاف قطار المساعدات أمام معبر رفح البري منذ اللحظة الأولى للعدوان بالإضافة إلى المجهودات الدبلوماسية التي قامت بها القيادة السياسية في التصدي لمحاولات تصفية القضية على حساب دول الجوار، متمسكا بثوابت الموقف المصري المتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.