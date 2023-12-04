نصر سالم: الدولة المصرية حققت إنجازات تاريخية

قال اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن العلاقات المصرية الدولية أصبحت في أفضل مكانة، لافتا إلى أن مواقف الدول المعادية تغيرت بما يؤكد أن مصر تسير في طريقها السليم.

وأوضح سالم خلال مشاركته في مؤتمر أمانة الشؤون الدينية بحزب «حماة الوطن»، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن من يقرأ التاريخ جيدا ويتابع المواقف الدولية والصراعات يعرف جيدا معنى قدرة الدولة الشاملة التي تضمن الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والشعبية وغيرها من الأمور التي حققت مصر فيها إنجازات كبيرة.

مصر بدأت في بناء قدراتها الاقتصادية السنوات الماضية

وأشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن الإرادة المصرية تدرس في مختلف الكليات والمعاهد العسكرية حول العالم، مضيفا أن السنوات الماضية شهدت محاولات تشويش على معرفة ووعي المواطنين، وبدأت الدولة تبني قدراتها الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية في صمت.

وقال إن ما نشاهده اليوم من مشروعات تنموية يؤكد أن الدولة المصرية حققت إنجازات تاريخية، تؤكد أن الشعب لمس العائد من الإنجازات، وانتقلنا بفضل القيادة السياسية إلى مركز متقدمة في مختلف مناحي الحياة.

وتابع: «العالم أصبح يأتي إلينا بسبب قوة الموقف المصري، ولابد أن نتكاتف جميعا لاستكمال المهمة المشوار».