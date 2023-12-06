تحليق 25 رحلة بالون طائر تقل 650 سائحا في سماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، تحليق 650 سائحا على متن 25 رحلة بالون طائر، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

أهم الوجهات السياحية

وأوضح «الطيب»، أن البالون يشهد رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع الموسم السياحي الشتوي، وقرب احتفالات الكريسماس واحتفالات رأس السنة الميلادية، لافتا إلى أن البالون الطائر أحد أهم الوجهات السياحية في المحافظة، يأتي إليه السائحون من مختلف الجنسيات لما يشبعه فيهم من روح المغامرة والإثارة والتشويق.

سياحة المغامرات

وأضاف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أن البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات، لأنه يحلق وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، وهو ما يكسب البالون متعة وإثارة، إذ تحلق أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة والنصف فجرا، وتهبط آخرها في السابعة والنصف صباحا قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

19 شركة بالون

وتابع: ازدهرت سياحة البالون في الفترة الحالية بفضل دعم الدولة ممثلة في القيادة السياسية، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة في البالون إلى نحو 19 شركة بالون، توفر أكثر من 2000 فرصة عمل لشباب المحافظة.