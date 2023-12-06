برلمان شباب بلبيس يدشن مبادرة «اعرف لجنتك» للمشاركة في انتخابات الرئاسة

دشّن أعضاء برلمان مركز التنمية الشبابية ببلبيس حملة «اعرف لجنتك»، لمساعدة المترددين على مراكز الشباب في الكشف عن مقارهم الانتخابية وفقًا للرقم القومي من خلال موقع اللجنة الوطنية للانتخابات 2024.

مباردة «اعرف لجنتك»

وأعلنت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بدء تنفيذ مبادرة إعرف لجنتك بمراكز الشباب والأندية الرياضية والتي تأتي ضمن الحملة القومية، لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر والتي تتزامن مع الإستعداد لممارسة الاستحقاق الدستوري الإنتخابي لرئيس الجمهورية 2024 والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.

ماراثون الانتخابات الرئاسية

وتهدف المبادرة إلى تعريف الناخبين أعضاء مراكز الشباب بأماكن المقرات الإنتخابية التابعين لها المواطنين بالرقم القومي 2024، ومن خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات للمشاركة في المارثون الإنتخابي والتسهيل على المواطنين للوصول إلى المقرات الانتخابية.