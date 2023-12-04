«الشباب والرياضة» و«العمل الدولية» تختتمان تدريب TOT للبحث عن وظيفة 

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية تدريب «TOT» المنهجية الجديدة، لنادي البحث عن وظيفة لميسري المشروع بمحافظات (القاهرة، الجيزة، دمياط، القليوبية، الإسكندرية)، الذي جرى تنفيذه خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الجاري.

تطوير مهارات ومعارف المدربين

وتحرص وزارة الشباب والرياضة، على تطوير مهارات ومعارف المدربين بالمنهجيات الجديدة، وما يستجد من آليات جديدة من شأنها مساعدة الشباب في طريق الحصول على فرصة عمل لائقة.

من جانبها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تدريب نادي البحث عن وظيفة بمنهجيته الجديدة من شأنه مواكبة التطور العالمي في البحث عن وظائف، والتعرف على سوق العمل المصري.

يأتي هذا التدريب ضمن أنشطة وبرامج بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية، من خلال مشروع أندية البحث عن وظيفة مشروع آفاق، كما يهدف أيضا إلى المساعدة في توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.

ومن المقرر استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى؛ لتوسيع شريحة المستفيدين وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة هذا التدريب.